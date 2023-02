Die Winterferien haben in Sachsen-Anhalt begonnen. Für eine Vollsperrung sorgte am Samstag ein Pannen-Lkw auf der A2. Auch weitere Unfälle und Pannen verursachten Behinderungen.

Ferienbeginn in Sachsen-Anhalt: Kilometerlanger Stau auf A2

Burg - Am Samstagvormittag sorgte ein Pannen-Lkw auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Theeßen für eine Vollsperrung. An dem Sattelzug blockierte die Bremse woraufhin die Luftfederung explodierte.

Anschließend ist die hintere linke Seite des Anhängers in Brand geraten. Dem 43-jährigen Fahrer gelang es, den Sattelzug auf den Seitenstreifen zu lenken und das Fahrerhaus unverletzt zu verlassen. Der Verkehr in Richtung Berlin staute sich auf etwa fünf Kilometer. Behinderungen wegen kleinerer Unfälle und Pannen gab es auch auf der A9 zwischen der Raststätte Osterfeld Ost und Weißenfels, sowie auf der A38 zwischen dem Rastplatz Fuchsaue Ost und Leipzig-Südwest.

Trotz Winterferien-Beginn in Sachsen-Anhalt und genügend Schnee in den Mittelgebirgen ist die Verkehrslage auf den Autobahnen trotz vereinzelter Staus vergleichsweise entspannt.