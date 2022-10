Gleich zu mehreren Staus und Behinderungen kommt es derzeit auf der Autobahn A9 in beiden Richtungen. Betroffen sind die Streckenabschnitte bei Dessau und Coswig in Sachsen-Anhalt.

A9 (vs) - Zu gleich zwei schweren Unfällen ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A9 in beiden Richtungen bei Dessau und Coswig gekommen. Über das Onlineportal Verkehrsinformation.de werden Autofahrer um äußerste Vorsicht an diesen Stellen gebeten.

Demnach gab es einen Crash auf der Autobahn A9 Berlin Richtung Halle zwischen Vockerode und Dessau-Ost. Dort befinden sich offenbar Fahrzeugteile auf allen Fahrstreifen.

Dagegen kommt es derzeit offenbar zu einem Feuerwehreinsatz auf der A9 Halle Richtung Berlin zwischen Dessau-Ost und Vockerode. Dort brennt anscheinend ein LKW auf dem Standstreifen.

In allen Fällen wird darum gebeten, äußerst vorsichtig zu fahren. Es herrscht erhöhte Staugefahr.