Nachdem ein betrunkener 62-Jähriger nach Zigaretten gefragt wurde, eskalierte die Lage am Steintor in Halle. Auch ein Messer war im Spiel.

Mann fragt in Halle nach Zigaretten und prügelt los: 62-Jähriger zieht Messer

Auseinandersetzung am Steintor

Ein 62-Jähriger zog in Halle am Steintor ein Messer, als er von einem Mann geschlagen wurde.

Halle (Saale)/DUR/us. - Zu einer gefährlichen Auseinandersetzung ist es am späten Montagabend am Steintor in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach tranken ein 62 Jahre alter Mann und mehrere andere Personen kurz vor 23.30 Uhr Alkohol, als ein 32-Jähiger sich näherte. Der Mann sprach den 62-Jährigen auf Zigaretten an, woraufhin der verneinte. Daraufhin sei er von dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen worden und zog seinerseits ein Messer. Zum Einsatz sei es aber nicht gekommen, heißt es.

Die beiden Beteiligten waren beide mit 1,9 und 1,4 Promille stark betrunken. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung und konfiszierten das Messer.