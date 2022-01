Das hätte für Autofahrer schlimm enden können. Unbekannte Täter rissen bei Wischer nahe Stendal an drei Kreisstraßen die Leitpfosten heraus und legten sie in der Dunkelheit auf der Fahrbahn ab. Die Polizei ermittelt.

Bisher unbekannte Täter sorgten am Dienstag (4. Januar) für eine gefährliche Situation bei Wischer im Landkreis Stendal. Auf drei Kreisstraßen in der Region zogen sie Leitpfosten heraus und legten sie auf die Fahrbahn.

Landkreis Stendal (vs) - Das hätte für gefährliche Situationen sorgen können. Bei Wischer im Landkreis Stendal lagen am Dienstag (4. Januar) fast 40 Leitpfosten auf den Fahrbahnen von gleich drei Kreisstraßen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.

In ihrem Bericht schreiben die Polizeibeamten von einer "erheblichen Gefahr" die für Verkehrsteilnehmer auf den Kreisstraßen 1036, 1039 und 1041 bestanden habe. So waren die Leitpfosten in einem Bereich von knapp 500 Metern unter anderem in Kurven mittig auf der Fahrbahn abgelegt worden.

Polizisten übernahmen die Fleißarbeit und steckten die Pfosten wieder in die Halterungen am Straßenrand.