Polizei sucht Zeugen 16-Jährige im Stendaler Bahnhofstunnel sexuell belästigt und verletzt

Eine Jugendliche wurde am Samstagabend am Bahnhof in Stendal von einem Mann belästigt. Der Polizei gelingt ein schneller Fahndungserfolg - auch dank aufmerksamer Zeugen.