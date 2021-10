19-Jähriger kollidiert in Stendal mit einem Baum

Stendal (vs) - Ein 19-Jähriger Fahrzeugführer ist am Sonnabend (23. Oktober) nachts gegen 3 Uhr die Stadtseeallee in Richtung Albrecht-Dürer-Straße in Stendal entlanggefahren.

Als er nach rechts einbiegen wollte, wurde er eigenen Angaben nach durch einen unbeteiligten Pkw, welcher sich mit überhöhter Geschwindigkeit näherte, geblendet und dadurch abgelenkt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum und einem Verkehrsschild. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden.