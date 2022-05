Ein Stendaler ist in Niedersachsen mit einem Ackerschlepper zusammengeprallt. Für den 43 Jahre alten Mann endete der Unfall tödlich.

Ein Opel-Fahrer aus Stendal ist in Niedersachsen frontal mit einem Ackerschlepper zusammengestoßen und dabei gestorben. Symbolbild:

Stendal/Lemgow (vs) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in den frühen Sonntagabendstunden auf der L 260 zwischen Dangenstorf und Trabuhn gekommen. Dies teilte die Polizei in Lüneburg mit.

Demnach war der 43 Jahre alte Fahrer eines Opel aus dem Landkreis Stendal gegen 18:30 Uhr auf der L 260 aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Traktor John Deere eines 58-jährigen. Durch den Aufprall wurde der Opel-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Traktor-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Traktor überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls, so dass erheblicher Sachschaden von mehr als 40.000 Euro entstand. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, RTW und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Unfallstelle war bis in die Nachtstunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.