Besonders dreist: Mann bricht in Stendaler Pflegeheim ein und will Seniorin bestehlen

In einem Pflegeheim in Stendal ist es zu einem Einbruch gekommen. Ein Dieb durchwühlte das Zimmer einer Rentnerin und wurde durch eine Pflegekraft gestoppt. Symbolbild:

Stendal (vs) - Zu einem besonders dreisten Einbruch ist es am Sonnabendmorgen in der Johannes-Kepler-Straße in Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll in dem Pflegeheim eine Altenpflegerin ihren Augen kaum getraut haben, als sie das Zimmer einer Seniorin betrat. Dort fand sie offenbar einen Mann vor, der die Habseligkeiten der Rentnerin durchwühlte. Als er die Pflegerin bemerkte, soll der Einbrecher die Flucht ergriffen haben und entkommen sein. Zugang zum Zimmer der älteren Dame hatte er sich allem Anschein nach über eine Terrassentür verschafft.

Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise zu Tat oder Täter unter der Rufnummer 03931-685291 oder in jeder Polizeidienststelle.