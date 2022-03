Streit eskaliert: 18-Jähriger zückt Messer in Stendal und schlägt um sich

Stendal (vs) - Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am Sonntagnachmittag in Stendal gekommen. Dies teilte das zuständige Polizeirevier mit.

Demnach bekamen sich zwei Jugendliche in der Carl-Hagenbeck-Straße in die Haare. Später gaben die Beteiligten an, dass es einen Streit zwischen dem 18- und 19-Jährigen gab. Als er eskalierte, nahm der Jüngere ein Messer, warf es in Richtung des 19-Jährigen und sagte, dass er seine Wohnung anzünden werde. Das Messer verfehlte den 19-Jährigen, jedoch wurde dieser anschließend vom Messerwerfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde zur Blutprobenentnahme in das Polizeirevier gebracht. Gegen den Schläger wird nun ermittelt.