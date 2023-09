Zu einem Angriff auf eine Rettungswache ist es in Seehausen gekommen. Drei Rettungsfahrzeuge wurden von einem 26 Jahre alten Mann demoliert, eine Rettungskraft mit Pfefferspray verletzt und bedroht.

Rettungswache in Seehausen angegriffen: Fahrzeuge kaputt - Pfefferspray versprüht

Die Rettungswache in Seehausen ist Opfer eines Angriffs von einem 26-Jährigen geworden. Dort wurden drei Rettungsfahrzeuge demoliert und ein Mann mit Pfefferspray im Gesicht verletzt. Symbolbild:

Seehausen (vs) - Zu einem Angriff auf eine Rettungswache auf dem Dr. Albert Steinert Platz in Seehausen ist es am Donnerstag kurz vor Mitternacht gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach beschädigte ein 26 Jahre alter Mann zunächst drei Rettungsfahrzeuge und warf anschließend einen Stein durch eine Fensterscheibe. Als der Angreifer durch Rettungskräfte angesprochen wurde, soll er einem 56-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn bedroht und schließlich fluchtartig das Gelände verlassen haben.

Bei der Attacke, wurde der 56-Jährige offenbar leicht verletzt.

Die Beamten konnten den 26-Jährigen nahe der Rettungswache ergreifen. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn.