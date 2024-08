Ein Paketbote ist in Rochau von einem Hund angefallen und gebissen worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Attacke in Rochau

Rochau. - In der Polkauer Straße in Rochau ist am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Paketbote von einem Hund gebissen worden.

Laut Polizei wollte der Mann ein Paket zustellen und betrat deswegen nach Aufforderung der Anwohner das Grundstück. Dann sei er unvermittelt durch einen anwesenden kleinen Hund gebissen worden.

Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. Gegen die Hundebesitzer sei deswegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.