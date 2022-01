Auto überschlägt sich bei Rindtorf mehrfach - Fahrer verletzt

Rindtorf (vs) - Plötzlich bricht das Heck aus, das Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach. Bei einem schweren Unfall nahe Rindtorf im Landkreis Stendal erlitt ein Autofahrer leichte Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 21-Jähriger mit seinem VW-Kombi am Mittwochmorgen (19. Januar) gegen 7.40 Uhr von Lindtorf in Richtung Stendal unterwegs. Der Fahrer berichtete den Beamten, dass in der Rindtorfer Kurve plötzlich das Heck des Wagens ausbrach. Der Wagen sei dann über die linke Fahrbahn gerutscht, in den Straßengraben geraten und habe sich dann noch mehrmals überschlagen. Der VW blieb schlussendlich auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Der junge Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.