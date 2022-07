Auto und Anhänger gehen auf der B 189 bei Osterburg in Flammen auf

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der B 189 bei Osterburg ereignet.

Blick auf das Auto. Der Wagen war von der Straße abgekommen und umgehend in Flammen aufgegangen.

Polkern - Auf der Bundesstraße 189 in Höhe Polkern ist am Montag gegen 15.15 Uhr ein Auto mit einem Wohnmobilanhänger verunglückt und in Flammen aufgegangen. Die aus Weimar stammenden 59 und 58 Jahre alten Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.