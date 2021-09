Beim Abbiegen übersehen: Fahrradfahrer (22) bei Unfall mit Mercedes in Stendal leicht verletzt

Stendal (vs) - Aufgrund der Unachtsamkeit einer Autofahrerin kam es in Stendal zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Der Radler erlitt beim Sturz leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin (69) eines Mercedes am Mittwochnachmittag (1. September) auf der Lützowstraße unterwegs. Gegen 14.50 Uhr, beim Abbiegen in die Scharnhorststraße, übersah die Frau einen Fahrradfahrer (22), der Vorfahrt hatte. Der Mann kam mit seinem Rad zu Fall. Dabei zog er sich Schürfwunden an Hand und Knie zu. "An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden", berichtet die Polizei weiter.