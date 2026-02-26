In Tangermünde ist eine Seniorin auf falsche Dachdecker hereingefallen. Dabei staubten die Betrüger eine fünfstellige Summe ab.

Falsche Dachdecker haben eine Seniorin in Tangermünde um viel Geld betrogen.

Tangermünde. – Eine 82-Jährige ist in Tangermünde (Landkreis Stendal) am Mittwochnachmittag von falschen Handwerkern um eine untere fünfstellige Summe betrogen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatten sich die Betrüger als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma ausgegeben und die Seniorin auf einen Schaden an ihrem Dach hingewiesen, der dringend behoben werden müsse.

Falsche Dachdecker rauben Seniorin in Tangermünde aus

Die Frau habe eingewilligt und für die Reparatur einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich bezahlt. Als sie kurzzeitig das Haus verließ, drangen die Betrüger demnach ins Haus ein und entwendeten dort weiteres Bargeld.

Die Polizei warnt daher vor Geschäften an der Haustür und rät, keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Auch solle niemals Bargeld an der Haustür bezahlt werden, so die Polizei.