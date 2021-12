Betrunkener Stendaler verletzt zwei Polizisten

Stendal (vs) - Ein betrunkener Mann (43) hielt am Dienstagabend (7. Dezember) die Polizei in Stendal in Atem. Bilanz des Einsatzes: Zwei leicht verletzte Beamte und der Widersacher in Handschellen.

Gegen 19.50 Uhr waren die Polizisten zu einem Haus an der Albrecht-Dürer-Straße gerufen worden. Eine Frau (31) hatte mitgeteilt, dass sich ein Mann unberechtigt in ihrer Wohnung aufhielt und diese nicht freiwillig verlassen wollte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige stark betrunken war. Dann versuchte er sogar die Frau anzugreifen. Die Polizisten griffen gegen den vehementen Widerstand des Mannes ein. Zwei Beamte erlitten dabei leichte Verletztungen. Erst nachdem sie dem Betrunkenen Handschellen angelegt hatten, schien sich die Situation zu beruhigen.

Als dann Verstärkung eintraf und der Mann zum Streifenwagen gebracht werden sollte, "kippte die Situation" wieder, teilt die Polizei mit. Der 43-Jährige trat einen weiteren Beamten, der sich dabei aber nicht verletzte. Der Mann wurde anschließend zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. "Strafverfahren wurden eingeleitet", schließt der Bericht der Polizei.