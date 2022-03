Bismark: Jugendlicher Ruhestörer mit Musikbox verletzt

In Bismark ist ein Anwohner ausgerastet.

Bismark (vs) - Über den Notruf wurde am 4. März gegen 22 Uhr eine Ruhestörung in Bismark vor dem Jugendclub durch zehn Jugendliche mittels mobiler Lautsprecherbox der Polizei mitgeteilt. Bei Eintreffen vor Ort konnte mehrere Personen im Alter zwischen 43 und 57 Jahren angetroffen werden, welche sich durch die Ruhestörung belästigt fühlen. Die Ruhestörung fände jedes Wochenende statt, sodass zunächst eine Ordnungswidrigkeitennzeige wegen Ruhestörenden Lärm aufgenommen wurde.

Zwei der vermeintlichen Verursacher der Ruhestörung wurden unweit des Jugendclubs festgestellt und befragt. Hierbei wurde bekannt, dass ein Anwohner der Straße der Einheit gegen 22 Uhr vorbeigekommen sei, die mobile Lautsprecherbox weggerissen und herumgeschleudert sowie mit der Lautsprecherbox einen Jugendlichen am Rücken getroffen habe. Der Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen, die Lautsprecherbox wurde beschädigt.

Der Anwohner wurde aufgesucht. Nach erfolgter Belehrung wurde ihm der Tatvorwurf gemacht. Aufgrund seines Atemalkoholwertes von 0,84 Promille wurde eine freiwillige Blutprobenentnahme durchgeführt. Es erfolgt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.