Fahrer kracht bei Tangerhütte mit Auto durch Gartenzaun

Tangerhütte (vs) - Ein 24-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Sonnabendabend von Scheeren in Richtung Grieben, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Daraufhin stieß das Auto gegen eine Straßenlaterne und durchbrach einen Gartenzaun.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Laternenmast sowie der Gartenzaun kamen auch nicht ohne Schäden davon.

Der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin standen unter Schock und wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.