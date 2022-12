Seit vier Jahren gesucht: Polizei schnappt Straftäter in Stendal

In Stendal ist der Polizei ein großer Fang gelungen. Bereits seit 2018 wurde ein Straftäter gesucht, nun konnte er geschnappt werden.

Stendal (vs) - Am Mittwoch, 30. November, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Stendal gegen 20.30 Uhr einen Reisenden. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 37-Jährige bereits seit 2018 per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Potsdam gesucht wurde.

Demnach verurteilte ihn zuvor das Landgericht Potsdam wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Hiervon hatte der Deutsche noch 100 Tage zu verbüßen. Der

Haftbefehl wurde erlassen, da er sich trotz ordnungsgemäß ergangener Ladung dem Strafantritt nicht gestellt hatte.

Dementsprechend eröffneten die Bundespolizisten den Mann den Haftbefehl, nahmen ihn fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt, heißt es in einer Pressemitteilung.