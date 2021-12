Brand auf Balkon eines Wohnhauses in Stendal

Unliebsame Überraschung für eine Mieterin in Stendal. Die Feuerwehr musste einen Brand auf dem Balkon ihrer Wohnung löschen.

In Stendal brannte es auf dem Balkon eines Wohnhauses an der Gertraudenstraße.

Stendal (vs) - Die Stendaler Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag (2. Dezember) gegen 15.15 Uhr zu einem Brand ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, brannte es auf dem Balkon eines Hauses an der Gertraudenstraße.

Die Feuerwehr war mit 21 Kameraden und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Mieterin der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Sie wurde von der Polizei benachrichtigt.

Weiter heißt es im Bericht der Beamten: "Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache des Branddeliktes aufgenommen."