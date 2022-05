Brand bei Umspannungswerk in der Altmark

Stendal (vs) - Am 8. Mai gegen 14.36 Uhr kam es in der Nähe des Umspannwerkes in der Heerener Straße in Stendal aus bislang unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das Umspannwerk war von dem Brand nicht betroffen, es musste jedoch der Bahnverkehr für die Zeit der Brandbekämpfung eingestellt werden.

Schon von weitem konnte man das Feuer erkennen. Foto: Polizei

Es waren ungefähr 200 Quadratmeter Fläche entlang der Bahngleise betroffen. Der Brand konnte durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht und der Bahnverkehr wiederaufgenommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.