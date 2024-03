Auf dem Dach eines Gebäudes der Stendaler Milchwerke hat es am Sonnabend gebrannt.

Brand in den Milchwerken „Mittelelbe“ in Stendal

Feuerwehrkräfte am Sonnabend auf dem Gelände der Milchwerke Stendal.

Stendal/VS.

Auf dem Dach eines Gebäudes der Milchwerke „Mittelelbe“ an der Heerener Straße in Stendal ist am Sonnabendnachmittag ein Schwelbrand ausgebrochen. Laut Mitteilung des Polizeireviers Stendal wurde das Objekt nach Eintreffen der Polizeibeamten umgehend geräumt. Die alarmierten Ortsfeuerwehren aus Stendal konnten den Brand schnell löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Personen kamen durch das Unglück nicht zu Schaden.

Nach Mitteilung der Polizei hat der Schwelbrand einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro angerichtet. Zur Ursache des Feuers gab es noch keine Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.