Brandstiftung: Leerstehende Wohnung in Stendal brennt

Die Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr Stendal sind am Samstag (9. April) zu einem Brand einer leerstehenden Wohnung in Stendal gerufen worden. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Stendal (vs) - In der Heinrich-Zille-Straße 36-40 in Stendal hat es am Samstag (9. April) gegen 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, wurde eine brennende Wohnungseingangstür einer leerstehenden Wohnung in der 3. Etage festgestellt.

Der Brand wurde von der angeforderten Freiwilligen Feuerwehr zügig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 300 Euro. Hinweise zur Brandursache liegen nicht vor. Es wird von einer Brandstiftung ausgegangen.