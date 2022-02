Cannabis-Käufer beschwert sich bei Polizei in Stendal über schlechtes Gras

An diesen Einsatz werden sich die Polizeibeamten in Stendal wohl lange erinnern. Ein Anrufer am Notruftelefon hatte da ein besonderes Problem mit Cannabis.

Stendal (vs) - Diese Geschichte werden die Polizisten in Stendal wohl so schnell nicht vergessen. Ein Mann (52) meldete sich am Donnerstag (17. Februar) über den Notruf bei den Beamten. Sein Anliegen: Er habe schlechtes Gras gekauft. Und damit war kein grüner Rasen gemeint.

Nach dem Anruf am späten Nachmittag gegen 17.40 Uhr stattete die Polizei dem 52-Jährigen einen Besuch ab. Der Mann zeigte den Beamten ohne Umschweife ein grünes Zip-Tütchen, das augenscheinlich mit Cannabis gefüllt war. Dazu wiederholte er seine Beschwerde, dass das Cannabis "minderwertige" Qualität habe. Und sein Händler habe ihm doch gute Qualität versprochen.

Die überraschten Polizisten stellten die Drogen sicher, leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und veranlassten weitere Ermittlungen.