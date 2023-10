Bei einem Unfall in Osterburg ist eine 79 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie hatte sich die Verletzungen nach dem Zusammenprall mit einem Auto zugezogen.

Auto kollidiert mit 79-Jähriger: Radfahrerin bei Unfall in Osterburg schwer verletzt

Eine 79 Jahre alte Fahrradfahrerin ist von einem Autofahrer übersehen und bei dem folgenden Unfall in Osterburg schwer verletzt worden. Symbolbild:

Osterburg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einer 79 Jahre alten Radfahrerin ist es am Mittwochnachmittag in Osterburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Bergstraße in Richtung Breite Straße unterwegs, als er die 79-Jährige übersah, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Dabei sei es zum Zusammenprall gekommen.

Dabei habe sich die Radfahrerin bei ihrem Sturz so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.