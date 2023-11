Ein Mann hat ein Paar ausgeraubt, obwohl sie in der Wohnung waren. Wie er in die Wohnung gelangte.

Der dreiste Dieb durchwühlte das Badezimmer des Paares in Stendal obwohl sie zu Hause waren.

Stendal/VS - Schock für ein Stendaler Paar: Am späten Montagabend verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu ihrer Wohnung an der Neustraße. Laut Polizei befand sich der 33 Jahre alte Wohnungsinhaber mit seiner fast gleichaltrigen Freundin während der Tat in der Stube.

Der Einbrecher verschaffte sich offenbar durch ein zum Lüften geöffnetes Badfenster Zutritt zur Wohnung. Dort habe er Parfum im Wert von rund 100 Euro geklaut, heißt es. Anschließend flüchtete er allem Anschein nach in Richtung Uppstall, nachdem der Hausherr Geräusche im Bad vernommen und nachgeschaut hatte.

Zeugen, welche Hinweise zu dem männlichen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03931-6850 an das Polizeirevier Stendal oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.