Einer Frau ist in Tangerhütte das Portemonnaie gestohlen worden. Der mutmaßliche Dieb hat anschließend mithilfe der Geldkarte Geld vom Konto der Betroffenen abgehoben.

Portemonnaie gestohlen und Geld vom Konto des Opfers abgehoben - Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Tangerhütte. - Die Polizei sucht nach einem Mann in Tangerhütte (Landkreis Stendal), der verdächtigt wird, am 19. Mai 2025 einer Frau das Portemonnaie gestohlen zu haben.

Laut der Polizei wurde der Frau die Geldbörse inklusive Geldkarte gegen 09.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bismarckstraße entwendet. Bereits kurze Zeit später habe der Tatverdächtige an einem Automaten in der Breitscheidstraße mit der Karte Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben, so die Polizei.

Dabei habe es sich um einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich gehandelt. Er habe später zwei weitere Versuche unternommen, Geld abzuheben. Diese seien erfolglos geblieben.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Nun sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Wer kennt diesen Mann und/oder kann Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise nimmt die Polizei Stendal unter der Telefonnummer 03931/685130 entgegen.