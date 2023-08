Ein Ladendieb hat in Stendal ein sieben Jahre altes Kind am Hals ergriffen.

Ein stark betrunkener Ladendieb hat in einem Stendaler Supermarkt ein Grundschulkind am Hals gepackt. Symbolbild:

Stendal (vs) - Ein sieben Jahre altes Kind ist am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal von einem Ladendieb angegriffen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach betrat ein 35 Jahre alter Mann trotz Hausverbots den Supermarkt und klaute zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols. Zuvor soll er beim Betreten des Supermarktes einem 7-jährigen Kind an den Hals gegriffen haben. Das Kind sei aber unverletzt geblieben.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Als die Polizisten mit ihm redeten, soll der 35-Jährige plötzlich geflüchtet und von den Beamten daraufhin fixiert worden sein. Dabei sei ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von 3,17 Promille.