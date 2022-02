Dumpfer Knall und ein Auto steht in Erxleben in Flammen

In der Nacht zu Dienstag brannte ein Fahrzeug in Erxleben bei Osterburg vollständig aus. Die Polizei ermittelt.

Erxleben (vs) - Ein dumpfer Knall und plötzlich steht ein Auto in Flammen. Dies berichteten Anwohner in Erxleben bei Osterburg in der Nacht zu Dienstag (22. Februar) der Polizei.

Gegen 2.50 Uhr musste die Feuerwehr zum Einsatz in der Straße Möckern ausrücken. Die Aktiven konnten die Flammen ersticken, der Wagen brannte dennoch vollständig aus. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Die Beamten nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf.