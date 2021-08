Durchsuchung: Polizei findet Drogen und Waffen in Stendaler Wohnung

Stendal (vs) - Ermittler stellten bei einer Wohnungsdurchsuchung in Stendal am 2. August circa 300 Gramm Marihuana und mehrere Waffen fest. Dies gab die Polizei in einer Meldung bekannt. Bei den Waffen soll es sich um zwei Schlagringe und einen Schlagstock handeln. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Dem mutmaßlichen Besitzer der Waffen und Drogen, einem 34-jährigen Mann, droht nun ein Strafverfahren, wie die Polizei mitteilte.