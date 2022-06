Einbrecher in Tangermünde haben Hunger: 19 Erdbeermarmeladengläser gestohlen

Tangermünde (vs) - Dreiste Diebe hebelten laut Polizei am in der Nacht zum 14. Juni die Holztür des Erdbeerverkaufsstandes am Edeka-Markt in der Kirschallee in Tangermünde auf und entwendeten insgesamt 19 Gläser Erdbeermarmelade in Gläsern.

Wer die Täter sind, ist bislang unbekannt und Gegenstand der Polizeiermittlungen.

Zeugen, welche verdächtige Personen oder die Tat selbst bemerkt haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter 03931/6850, zu melden.