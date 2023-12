Einbrecher haben in Osterburg eine Wohnung ausgeräumt.

Einbruch in Dorf im Kreis Stendal - 36.000 Euro gestohlen

Osterburg/Schilddorf/vs. - Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Osterburger Ortsteil Schilddorf eingebrochen. Der Einbruch hat sich laut Polizeiangaben zwischen dem 23. und 25. Dezember ereignet.

In der betroffenen Wohnung wurden alle Schränke durchsucht. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand haben der oder die Einbrecher eine Münzsammlung, fünf Uhren sowie 36.000 Euro Bargeld gestohlen.

Das Polizeirevier in Stendal bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich im Revier in Stendal unter 03931/6850 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.