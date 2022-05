Einkaufsmarkt in Tangerhütte ausgeraubt: So sieht der Täter aus

Die Polizei in Tangerhütte sucht nach dem Täter des Raubes in einem Supermarkt.

Tangerhütte (vs) - In den späten Nachmittagsstunden des 10. Mai wurde ein Einkaufsmarkt in der Birkholzer Chaussee in Tangerhütte ausgeraubt. Der bislang unbekannt gebliebene Täter ging zum Kassenbereich und forderte unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse, so die Polizei. Dem kam die Mittarbeiterin nach. Die männliche Person entnahm die Tageseinnahmen und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Park. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, der unten beschriebenen Person oder zum Fahrrad geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/6850 oder in jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr im Park, am Schloss oder im Innenstadtbereich eine entsprechende Person beobachtet haben.

Personenbeschreibung:

- Circa 20 bis 30 Jahre alt

- männlich

- 1,80 Meter groß

- Kurzes blondes Haar

- Schwarze Kapuzenjacke, dunkle Hose, schwarze OP-Maske

Fahrradbeschreibung:

- Nach oben geschwungener Lenker

- Korb auf dem Gepäckträger