Die mutmaßlichen Täter sind in ein Lokal in der Kurt-Schumacher-Straße eingebrochen und wollten es niederbrennen. Kennen Sie diese Personen (Fotos im Text)?

Stendal - Zu einer Brandstiftung ist es in einem Döner-Imbiss in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal in der Nacht des 10. Septembers des vergangenen Jahres gekommen. Nun wird öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern gesucht. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen die Männer in das Lokal eingebrochen sein, an zwei Stellen eine Flüssigkeit verteilt und diese angezündet haben. Dabei wurde offenbar einer der Täter von der Überwachungskamera aufgenommen.

Dieses Bild ist offenbar in der Nacht entstanden, als die Täter Feuer im Lokal gelegt haben. Foto: Polizei

Laut Polizei soll es bereits zuvor zu einer Nötigung gegenüber dem Eigentümer im Imbiss gekommen sein. Dabei sollen zwei Männer das Lokal am 26.04.2022 betreten haben und den Eigentümer bedroht haben. Diese mutmaßlichen Täter wurden allem Anschein nach ebenfalls von der Videokamera im Imbiss aufgenommen.

Dieses Bild ist entstanden, als die Männer offenbar den Eigentümer des Döner-Imbiss bedrohten. Foto: Polizei

Die Polizei veröffentlichte nun Bilder zu den Vorfällen und bittet um Hinweise zu den Identitäten und Aufenthaltsorten der gezeigten Männer. Informationen nimmt die Stendaler Polizei entweder persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 03931-682392 entgegen.