Fahrzeug überschlägt sich bei Stendal

Wie die Polizei mitteilt, hat sich in Jarchau bei Stendal ein Auto überschlagen.

In Jarchau hat sich in der Altmark ein Auto überschlagen.

Jarchau (vs) - Auf der K1043 bei Jarchau ereignete sich am 14. April gegen 10.10 Uhr ein Unfall: Eine 62-jährige Frau kam mit ihrem Citroen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Frau konnte das Fahrzeug noch verlassen und verletzte sich leicht, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Fahrerin kam ins Krankenhaus, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.