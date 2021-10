Falsche Polizisten bestehlen Seniorin in Stendal

Zwei Männer haben sich unter dem Vorwand, in Polizeiangelegenheiten unterwegs zu sein, Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in Stendal verschafft.

Stendal (vs) - Zwei Männer gaben sich am Freitag in der Scharnhorststraße in Stendal als Polizeibeamte aus und täuschten damit eine 95-jährige Stendalerin. Dies teilte die Polizei mit.

Unter dem Vorwand, dass falsche 50-Euro-Scheine im Umlauf seien, ließ die Seniorin die beiden Männer in ihre Wohnung und zeigte ihnen ihre Geldbörse. Nachdem die Männer weg waren, verständigte sie die Polizei. Erst als die Kollegen vor Ort waren, musste die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse feststellen.