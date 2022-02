Fettbrand in der Küche: Junges Paar aus Tangermünde im Krankenhaus

Brandheißes Abendbrot gab es am Montag in einer Wohnung in Tangermünde. Bei der Zubereitung von Pommes kam es zu einem Fettbrand.

Bei der Zubereitung von Pommes kam es in einer Wohnung in Tangermünde zu einem Fettbrand.

Tangermünde (vs) - Ein Fettbrand in der Küche einer Wohnung in Tangermünde forderte am Montagnachmittag (7. Februar) zwei Verletzte. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr machte die Polizei noch eine weitere Entdeckung.

Wie die Beamten mitteilten, wollte ein 21-Jähriger gegen 17.45 Uhr in der Küche der Wohnung an der Auguststraße Pommes frittieren. Dabei habe sich das Öl entzündet. Der junge Mann habe noch richtig reagiert, und nicht versucht den Brand mit Wasser zu löschen. Um die Sauerstoffzufuhr zu unterbinden, legte der Mann Jacken auf die Pfanne - allerdings ohne Erfolg.

Aktive der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen. Der 21-Jährige sowie eine Frau (22) mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Als Polizisten nach den Löscharbeiten die Wohnung inspizierten, entdeckten die Beamten Drogen. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.