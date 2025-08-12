Brennendes Öl hat in Tangermünde einen Küchenbrand ausgelöst. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Weil Öl in einem Topf Feuer gefangen hatte, brannte in Tangermünde eine Küche in einem Mehrfamilienhaus.

Tangermünde. – In Tangermünde (Landkreis Stendal) hat die Zubereitung von Essen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt, teilt die Polizei mit.

Demnach sei Öl in einem Topf in Brand geraten. Zwei Menschen mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus löschen.

In der betroffenen Küche entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, so die Polizei weiter.