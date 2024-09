In Buch, einem Ortsteil der Stadt Tangermünde im Landkreis Stendal, hat ein Mähdrescher gebrannt.

Mähdrescher steht in Buch in Flammen - Feuer sorgt für hohen Schaden

In Buch bei Tangermünde hat ein Mähdrescher gebrannt.

Buch. - Am Mittwoch ist gegen 19.30 Uhr ein Mähdrescher in Buch bei Tangermünde in Brand geraten.

Die eintreffende Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können, so die Polizei. Es entstand laut ihren Angaben ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache wurde eingeleitet.