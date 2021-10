Frau wird bewusstlos: Streit zwischen Pärchen in Stendal eskaliert

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen aus Stendal führt so weit, dass die Frau ihr Bewusstsein verliert.

In Stendal eskalierte der Streit eines Pärchens.

Stendal (vs) - Zwischen einem Pärchen hat es in Stendal in der Nacht zu Donnerstag (29. Oktober) einen Konflikt gegeben. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass im Flur eines Mehrfamilienhauses eine bewusstlose Frau liegen würde. Nach dem Eintreffen der Beamten waren noch immer lautstarke Auseinandersetzungen zu hören.

Der 21-jährige Beschuldigte gab an, dass es zunächst zu einem verbalen Streit kam, bei dem er von seiner 22-jährigen Partnerin geohrfeigt wurde. Daraufhin schubste er seine Partnerin so stark, dass diese zu Boden fiel und einen Moment das Bewusstsein verlor. Beide Partner waren laut dem Polizeibericht alkoholisiert. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen.