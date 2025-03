Die Feuerwehr ist in Stendal zu einem ABC-Einsatz ausgerückt. Im Berufsschulzentrum ist Gas ausgetreten. Ein Schulgebäude wurde evakuiert.

Gasaustritt: Feuerwehreinsatz an Berufsschule in Stendal

Bei dem Feuerwehreinsatz im Berufsschulzentrum in Stendal haben Atemschutzgeräteträger zuerst das Gebäude betreten.

Stendal. - Die Feuerwehr in Stendal ist am Freitagnachmittag zu einem ABC-Einsatz (Atom, Bio, Chemie) ins Berufsschulzentrum in Stendal ausgerückt. Das betroffene Schulgebäude musste evakuiert werden.