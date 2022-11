Ein Strafgefangener ist offenbar am Dienstagmittag bei einem Gerichtstermin in Stendal in der Altmark getürmt.

Ein Gefangener ist am Dienstagmittag in Stendal bei einem Gerichtstermin geflohen. Nun sucht die Polizei großangelegt nach ihm - unter anderem mit einem Hubschrauber.

Stendal (vs) - Ein Gefangener ist offenbar am Dienstagmittag bei einem Termin am Amtsgericht Stendal in der Altmark geflohen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hat der Mann aus dem Gefängnis der JVA Burg einen Verhandlungstermin dazu genutzt, um zu fliehen. Er konnte allem Anschein nach aus dem Fenster eines gesicherten Raumes fliehen.

Die Polizei soll derzeit nach dem Mann fahnden und hierfür unter anderem einen Polizeihubschrauber einsetzen.