Genthin: Gewaltsamer Einbruch in Firma für Landmaschinentechnik

Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in die Fabrik für Landmaschinentechnik in Genthin. Foto: Martin Rieß

Genthin (vs) - Am Samstag, dem 30.09., verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt eines Betriebes für Landmaschinentechnik. Der Betrieb befindet sich in der Heidestraße im Ortsteil Schopsdorf. Die Tat fand zwischen Samstag, dem 30.09., 12:00 Uhr und Sonntag, dem 01.10.2023, 19:00 Uhr statt, wie die Polizei bekannt gab.



Aus der Werkstatt entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette ein Bargeldbetrag im oberen dreistelligen Bereich. Des Weiteren wurden ein Mobiltelefon der Marke Samsung und zwei Schlüssel gestohlen.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Das Polizeirevier Jerichower Land nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03921 - 920 0 entgegen.