Stendal - Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum hat die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Montagmittag um 12.49 Uhr auf den Plan gerufen. 20 Feuerwehrleute eilten in die Frommhagenstraße in Stendal.