Graffiti-Schmierer in Tangermünde: Polizei ermittelt drei junge Tatverdächtige

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen in den vergangenen Tagen die Stadt Tangermünde mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet haben.

Nach vermehrten Schmierereien in Tangermünde ermittelte die Polizei nun drei jugendliche Tatverdächtige.

Tangermünde (vs) - Mindestens 30 Graffiti-Schmierereien sollen auf das Konto einer Gruppe gehen. Nun konnte die Polizei im Landkreis Stendal die Reihe von Taten in Tangermünde aufklären. Drei Jugendliche sollen nach Angaben der Beamten mit Spraydosen bewaffnet durch die Kaiserstadt gezogen sein.

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilt, waren in den vergangenen Tagen vermehrt Schmierereien unter anderem in der Kirschallee, der Hünerdorfer Straße, der Goethe- und Neuen Straße sowie am Zollensteig registriert worden. Als mutmaßliche Täter ermittelten die Beamten nun drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.

Im Laufe der Ermittlungen kam es zur Durchsuchung von drei Wohnungen. Umfangreiches Beweismaterial habe gesichert werden können, so die Polizei. Die Schadensersatzforderungen liegen im "mittleren vierstelligen Bereich".

Nun bittet die Kriminalpolizei darum, dass sich bisher noch nicht bekannte Geschädigte bei der Polizei in Stendal unter Telefon 03931/6850 melden sollen. Dann könnten die Verfahren zeitnah zur Anklageerhebung an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden.