Granate in der Altmark gefunden: Sprengmitteldienst alarmiert

In der Altmark, genauer gesagt in Schönhausen bei Stendal, wurde eine Granate beim Einpflanzen in einem Garten gefunden.

Schönhausen (vs) - Am Vormittag des 1. Februars wurde in der Märsche in Schönhausen bei Stendal gegen 10 Uhr eine Sprenggranate beim Baum-Einpflanzen gefunden.

Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten sicherten den Bereich vor Ort ab und meldenten den Fall dem Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Dieser übernahm laut einer Pressemitteilung der Polizei die Aufgaben im Anschluss.