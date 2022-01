Häusliche Gewalt: Täter bewirft Polizisten in Stendal mit voller Bierdose

Betrunken und äußerst aggressiv: Die Polizei in Stendal hatte in der Nacht zu Mittwoch viel Arbeit mit einem 29-jährigen Mann, der einen Platzverweis nicht akzeptieren wollte.

Stendal (vs) - Nachdem gegen ihn ein Platzverweis wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen wurde, griff ein Mann (29) in Stendal Polizisten an. Unter anderem warf der Betrunkene eine volle Bierdose in Richtung der Beamten.

Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (19. Januar) war die Polizei erstmals in den Brunnenweg gerufen worden. Dort erhielt der renitente Mann den Platzverweis. Dieser Anweisung widersetzte sich der 29-Jährige. Als betrunken und äußerst aggressiv beschreibt die Polizei den Mann in ihrem Bericht.

Beim erneuten Aufeinandertreffen mit den Beamten, die von ihm forderten den Schauplatz zu verlassen, flog dann die volle Bierdose. Außerdem traf ein Schlag des Mannes einen Polizisten am Oberkörper. Erst als die Einsatzkräfte damit drohten, Pfefferspray einzusetzen, gab der 29-Jährige auf.

Er wurde anschließend zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier gebracht und später wieder entlassen. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.