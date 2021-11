Hauswand in Stendal mit riesigem Graffiti beschmiert

Meterhoch verunstalteten unbekannte Graffitisprayer eine Hauswand in Stendal. Nun ermittelt auch der Staatsschutz.

Stendal (vs) - Eine mehrere Quadratmeter großes Graffiti verunstaltet seit der Nacht zu Sonnabend (13. November) die Hauswand eines Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Stendal. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und auch der Staatsschutz ermittelt.

Die Beamten schränken die Tatzeit auf Freitagabend, 23 Uhr, bis Samstagmorgen, 9 Uhr, ein. In dieser Zeit müssen die unbekannten Täter den Schriftzug "161" aufgebracht haben. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 7000 bis 10.000 Euro.