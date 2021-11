Heißhunger? Diebe brechen in Kegelhalle in Havelberg ein und essen Bockwurst

Der Einbruch scheint sie hungrig gemacht zu haben. In Havelberg machten sich Diebe über Bockwürste her.

Havelberg (vs) - Heißhunger? Den müssen diese Einbrecher bei Havelberg verspürt haben. Wie die Polizei berichtet, brachen unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch (10. November) in die Kegelhalle an der Amtstorstraße ein - und gönnten sich erstmal ein paar Bockwürste.

Die Einbrecher hatten sich durch ein Fenster Zutritt verschafft, heißt es im Bericht der Beamten. Anschließend durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume. Als Diebesgut erbeuteten sie einen Laptop, mehrere Flaschen Alkohol und etwa 250 Euro Bargeld. "Sie verzehrten Bockwürste und verließen danach die Örtlichkeit", teilt die Polizei weiter mit. Ermittlungen wurden aufgenommen.