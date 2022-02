Kettenreaktion: Drei Autos an Unfall in Stendal beteiligt, eine Fahrerin verletzt

Aufgrund einer Unaufmerksamkeit kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße in Stendal.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall in Stendal beschädigt.

Stendal (vs) - Eine Unaufmerksamkeit führte am Donnerstag (24. Februar) zu einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Stendal. Dabei wurde eine Autofahrerin (36) leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, musste ein VW gegen 14.15 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein Mitsubishi dahinter stoppte ebenfalls. Doch die Fahrerin (37) eines weiteren VW dahinter bremste zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der Mitsubishi noch auf den vorne befindlichen VW geschoben.

Die Fahrerin des Mitsubishi erlitt leichte Verletztungen, berichten die Beamten. Alle drei Wagen wurden beschädigt. Auch die Feuerwehr war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe noch im Einsatz.